Bologna, piace il moldavo Reabciuk dell’Olympiakos

BOLOGNA - Solo cinque giorni al via del calciomercato invernale che in casa rossoblù si attende con serenità. Non solo perché le ultime partite, amichevoli comprese, hanno detto che la squadra ha trovato un proprio assetto, ma anche perché da tempo Thiago Motta, Sartori e Di Vaio hanno già stabilito priorità ed obiettivi . Poi è vero che le sorprese non mancano, e che Saputo potrebbe anche fare qualche regalo inatteso, ma la certezza è quella di voler aumentare la qualità e le scelte tecniche sulla fascia sinistra anche se difficilmente qualcosa si muoverà prima di una decina di giorni. Ecco, allora, che Cambiaso potrebbe diventare l'alternativa a Posch sull'out di destra mentre a sinistra Lykogiannis dovrebbe essere il cambio di uno tra Aleksa Terzic o Beruatto . Sono loro, da tempo, i due primi obiettivi dello staff rossoblù. Il Bologna ha guardato più volte all'opera il 23enne difensore serbo della Fiorentina il cui contratto scade nel giugno 2024. Italiano lo ha utilizzato dall'inizio in campionato solamente due volte, con Empoli e Udinese, mentre in Conference è partito titolare in cinque partite su sei.

Aspettando le uscite

L'alternativa è Pietro Beruatto, che ha appena compiuto i 24 anni. Certo, in serie B, ma lui ha giocato da titolare nel Pisa tutte le 17 partite nelle quali è stato convocato. Il suo valore è di circa 2,5 milioni e Bologna potrebbe essere davvero il luogo della sua consacrazione. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Oleb Reabciuk, 24enne dell’Olympiacos che ha giocato anche in Europa League e Conference League. Il moldavo (cresciuto in Portogallo dove si era trasferito da piccolo) è in grado di ricoprire sia il ruolo di terzino che di esterno, garantendo qualità e spinta sulla fascia sinistra. Sempre a sinistra, ma in posizione avanzata, si cerca un'alternativa a Musa Barrow, nel quale il Bologna crede, ma che continua a giocare con troppe pause. Ecco, allora, che su tutti c'è l'ex Toro Josip Brekalo, che al Wolfsburg non trova molto spazio e che ha già espresso il suo desiderio di tornare in Italia. Su di lui sembrano più avanti dei rossoblù Monza e Fiorentina, ma rimane comunque un obiettivo. Tutto, comunque, potrà concretizzarsi solo dopo le tre cessioni da tempo individuate. Quelle di Kasius, Vignato e Sansone. Nel caso queste tardassero si proverà a utilizzare lo strumento più utilizzato nel mercato invernale, quello degli scambi. In particolare con il Parma tra Vignato e Oosterwolde o con il Sassuolo con Kyriakopoulos.