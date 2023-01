Bologna, via libera per Terzic: la trattativa

BOLOGNA - L’ora delle decisioni. Ieri mattina attorno a mezzogiorno Joey Saputo ha dato il via libera agli uomini dell’area tecnica per l’acquisto dell’esterno sinistro di difesa, poi per quanto riguarda l’operazione legata a un centrocampista difficilmente Giovanni Sartori e Marco Di Vaio potranno chiuderla, a meno che... A meno che, ecco le due condizioni fondamentali, dopo la cessione in prestito di Denso Kasius al Rapid Vienna, il Bologna trovi una sistemazione anche a Emanuel Vignato e che l’occasione per il giovane centrocampista sia estremamente favorevole, altrimenti il discorso sarà rimandato a luglio. Domanda: per quale motivo poi in fondo dovrebbe essere rilevato in questa sessione di mercato un calciatore che potrebbe sbarcare a Casteldebole in quella successiva di luglio? La risposta è semplice: oggi sarebbe un affare alla portata, a una cifra ragionevole, domani chissà, perché nel caso in cui dovesse crescere ancora di più sul piano tecnico finirebbero per lievitare sia la concorrenza che i numeri del suo cartellino, il che potrebbe significare il fatto di dover abbandonare questa strada (che interessa davvero tanto) essendo diventata nel frattempo troppo piena di semafori rossi.

Ancora gli occhi su Zerbin In poche parole, se Saputo ha capito finalmente come il Bologna abbia necessità da subito di un terzino sinistro, per il momento non avrebbe intenzione di muoversi e di conseguenza di investire anche per l’altro rinforzo, nonostante che anche lunedì contro la Cremonese il Bologna abbia evidenziato i suoi limiti sul piano qualitativo (soprattutto) quando non può contare su Marko Arnautovic e al tempo stesso si trova davanti squadre a difesa schierata e che ti giocano addosso. E nonostante anche (appunto) come ora i responsabili dell’area tecnica risparmierebbero soldi su un’operazione che andrà obbligatoriamente fatta a luglio, non dimenticando come a centrocampo il domani di Nicolas Dominguez sia legato a un rinnovo che a oggi è un grosso punto interrogativo, come Nikola Moro sia in prestito con diritto di riscatto e come Gary Medel e Roberto Soriano siano in scadenza di contratto.