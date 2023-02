Bologna, piace Johnston: c’è già l’accordo con il Motherwell

BOLOGNA - Lo ha seguito anche il Brighton, che per lui ha mandato addirittura un osservatore. Max Johnston è l’oggetto del desiderio di molte, moltissime squadre. In Premier ma anche in Serie A. Bologna compreso, che sembra aver già preso accordi con il club del giocatore, il Motherwell. L’abitudine a sbirciare nel campionato scozzese ha regalato già ottime soddisfazioni. Da Hickey a Ferguson, giocatori che con la maglia rossoblù hanno fatto (e stanno facendo come nel caso di Lewis quest’anno) cose egregie. E ora si punta forte su Johnston, terzino destro, emerso proprio dalle giovanili del Motherwell. Le fasce sono uno dei punti chiave su cui Motta vuole rinforzi, giocatori che siano in grado di supportare il suo stile di gioco. «Mi piace giocare d’attacco. Anche la fase difensiva, ovviamente. Faccio su e giù, è quello che mi diverte» . Insomma, si guarda già al futuro.

In scadenza a fine stagione

Classe 2003, nato a Middlesbrough, Max ha un contratto in scadenza a maggio 2023. Se l’affare andrà in porto, il Bologna pagherà un indennizzo al club che lo ha cresciuto. Sul giocatore c’è anche il Torino, ma i rossoblù sembrano avere già buoni accordi. Nazionale scozzese Under 19, Max ha segnato il suo debutto nel gennaio 2019, portando a casa una vittoria per 3-2 contro l'Australia. È figlio dell'ex ala scozzese Allan Johnston e anche suo zio Sammy giocava a calcio. Max è diventato professionista nell'estate del 2020, partecipando ad amichevoli pre-campionato all'età di 16 anni prima di fare il suo debutto in prima squadra nel febbraio 2021. Poi, il suo esordio dal primo minuto contro il St. Johnstone una settimana più tardi. Ha trascorso un'intera stagione in prestito alla Queen of the South nel 21/22, prima di unirsi ai Cove Rangers. Corsa, fisico, energia. Ovviamente garra (ma quella scozzese). Johnston in questo campionato di Premiership ha messo insieme 8 presenze e un gol.