Il Bologna sogna Kerkez: Sartori studia la strategia

BOLOGNA - Il sogno è Milos Kerkez, ma (quasi) come tutti i sogni anche quello legato a Kerkez sembra molto complicato da diventare realtà , poi c’è Josh Doig (21 anni) del Verona che come questo ragazzo ungherese del 2003 ha numeri sufficientemente alti, o quanto meno alti per il Bologna, infine nella lista compaiono Aleksa Terzic della Fiorentina ed Emanuele Valeri della Cremonese, che sembrano i due esterni di sinistra della difesa più abbordabili dal punto di vista economico, perché il primo è in scadenza di contratto con la Viola nel giugno del 2024 mentre il secondo è retrocesso in serie B con la Cremonese. Kerkez, dicevamo: ora è vero che Giovanni Sartori ha rapporti più che buoni con i dirigenti dell’Az Alkmaar , con i quali ai tempi dell’Atalanta raggiunse un accordo per quanto riguarda il trasferimento di Teun Koopmainers alla Dea, ma è altrettanto vero che sul giovane ungherese hanno già posato i loro occhi club più importanti e anche più ricchi del Bologna (nel senso che sono pronti a fare investimenti molto significativi, perché anche Joy Saputo avrebbe potenzialità economiche notevoli). E poco importa se su Kerkez sia arrivato davanti a tutti proprio il responsabile dell’area tecnica rossoblù , perché in questo caso non vale la regola del "chi arriva per primo, meglio alloggia".

Bologna, folta concorrenza su Kerkez

Detto che sia Sartori che Di Vaio fino a quando avranno una speranza di poter battere la concorrenza per Kerkez non si arrenderanno, va aggiunto che nel frattempo non resteranno con le mani tra le mani in attesa che gli scenari legati alla stellina ungherese siano più chiari. E non a caso hanno già ricominciato a sondare il terreno con il direttore sportivo Sean Sogliano del Verona per Doig, che ha chiuso l’ultimo spezzone di campionato dovendo convivere con un problema fisico che lo ha costretto a restare a lungo fermo ai box. È evidente che Doig non possa avere più la quotazione che aveva nel corso della sessione invernale del mercato, tanto per avere un’idea stiamo parlando di 7,5/8,5 milioni di euro, ma se da una parte Setti sembra sia disposto ad abbassarla, da un’altra state sicuri che l’ex dirigente del Bologna e attuale presidente dei veneti non lo venderà a prezzo di saldo solo perché il ragazzo scozzese non ha potuto confermare anche nel ritorno il bendiddio che aveva fatto vedere nel girone di andata. Tenendo anche presente come il destino di Doig non sia per il momento decifrabile, considerato che il Verona deve ancora scegliere il nuovo allenatore.

Le alternative a Kerkez per sostituire Kyriakopoulos

Come certi amori che non finiscono ecco che il Bologna non ha mai perso di vista quello che in inverno era addirittura un chiodo fisso nella testa sia di Sartori che di Di Vaio, che sono andati a vederlo all’opera almeno una decina di volte nei mesi passati. L’esterno in questione è Terzic della Fiorentina, che per accontentare Vincenzo Italiano il direttore generale viola Joe Barone e il direttore sportivo Daniele Pradè decisero di non cedere, nonostante il serbo fosse a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto. Ebbene, ora che il Sassuolo ha fatto sapere al Bologna di non voler rinegoziare il prestito di Kyriakopoulos, i responsabili dell’area tecnica rossoblù hanno pensato di nuovo anche a Terzic, che almeno a oggi ha rifiutato i vari inviti da parte degli stessi Barone e Pradè di rinnovare il contratto con la Viola, ritenendo che il suo ciclo a Firenze sia ormai finito. Sì, ora ancora di più di come e quanto lo fosse già a gennaio Terzic sembra la soluzione più opportuna per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. E un altro calciatore che ha buoni numeri in tutti i sensi (dentro il campo e come valutazione) è Valeri, anche se ai capi rossoblù piace più nella fase di attacco che in quella di difesa.