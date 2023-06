Bologna su Iling-Junior: patto con la Juve, decide Allegri

BOLOGNA - Andrea Cambiaso sì o no? In attesa di conoscere quella che sarà l’idea della Juventus sul domani dell’esterno di Genova, rientrato alla casa madre bianconera per fine prestito, e che Giovanni Sartori e Marco Di Vaio sarebbero felici di poter mettere di nuovo a disposizione di Thiago Motta , il Bologna sta pensando seriamente a un giovane esterno di attacco che Massimiliano Allegri ha fatto conoscere a tutti in questo campionato, precisamente Samuel Iling-Junior, classe 2003, cresciuto nella Juventus Next Gen e nazionale inglese Under 20.

I contatti con la Juve per Iling-Junior

Ora, considerato che a oggi il direttore sportivo bianconero è Giovanni Manna ma che a giorni dovrebbe sbarcare nel mondo Juve come responsabile dell’area tecnica anche Cristiano Giuntoli, è difficile capire se Sartori abbia già parlato e con chi abbia parlato su quelli che sono i suoi desideri, certo è che nel caso in cui non lo avesse ancora fatto (ma conoscendolo non escludiamo che abbia già scambiato quattro chiacchiere sia con l’uno che con l’altro) una volta che gli scenari saranno più chiari, ecco che lo farà, sapendo bene come e quanto altre società siano interessate a questo ragazzo inglese di Islington che ha evidenziato potenzialità sia tecniche che fisiche molto importanti quando è stato impiegato. E non è escluso che Sartori e Di Vaio se ne siano invaghiti proprio la notte di Bologna-Juventus, ricordando che quando entrò creò affanni infiniti ai difensori rossoblù, procurando con una sua grande giocata e uno strappo sulla fascia sinistra anche il gol del pareggio di Milik. E che poi per fortuna di Skorupski sbagliò nel finale la conclusione che sarebbe stata quella del sorpasso-Juve.

Bologna, Iling-Junior non esclude Cambiaghi

Di sicuro se ci sarà la possibilità, il Bologna farà di tutto per battere la concorrenza per Iling-Junior, ma al di là dei grandi rapporti che ci sono tra Sartori e Giuntoli, tutto dipenderà dalla decisione di Max Allegri sul futuro sia dell’attaccante che di Cambiaso. Nel senso che nel frattempo i responsabili dell’area tecnica rossoblù possono essersi fatti un’idea su quello che sta passando per la testa del tecnico bianconero, anche perché qualche indicazione probabilmente Allegri l’avrà già data a Manna, ma solo quando i quadri dirigenziali della Juventus saranno definiti Sartori e Di Vaio potranno saperne di più sul conto di questi due calciatori. Tenendo presente come Cambiaso avrebbe già fatto sapere di tornare volentieri a Casteldebole nel caso in cui la Juve decidesse di mandarlo a giocare per un altro anno. Se l’arrivo di Iling-Junior allontanerebbe quello che è un altro grande obiettivo di Sartori, e cioè Nicolò Cambiaghi, rientrato all’Atalanta per fine prestito dall’Empoli? Assolutamente no, nei piani del Bologna per quanto riguarda la fascia sinistra ci sarebbe spazio sia per Iling che per Cambiaghi. In questo caso è chiaro che finirebbe per essere ceduto Musa Barrow, per il quale ora come ora si è fatto avanti il Fenerbahçe.

Iling-Junior, la decisione spetta ad Allegri

Un conto è quello che Sartori e Di Vaio vorrebbero fare e un altro è ciò che potranno fare, al di là del fatto che non abbiano un portafoglio gonfio di euro da investire. Per quanto riguarda Iling-Junior, tuttavia, il Bologna sarebbe disposto a rilevarlo in prestito con diritto di riscatto o anche con l’obbligo, con la Juventus che per questa seconda soluzione si lascerebbe inevitabilmente la possibilità per il contro riscatto. Ma questa è già la seconda fase, prima i capi rossoblù dovranno per forza conoscere la scelta di Allegri, perché nel caso in cui il tecnico bianconero decidesse di trattenere entrambi a Torino, il discorso non potrebbe mai decollare.