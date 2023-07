Bologna c’è anche Solbakken

L ’ultimo nome è quello di Ola Solbakken , 24enne prelevato dai giallorossi del Bod ø Glimt. Il Bologna lo considera un buon giocatore, anche se in giallorosso non ha avuto molta fortuna. L’ingaggio è accessibile, circa 750mila euro. Ma a sentire i rumors dentro Casteldebole è ancora tutto fermo. Il motivo è uno: bisogna vendere, incassare e poi comprare. Preso il difensore centrale (Beukema, unico acquisto al momento), ora la priorità è il terzino sinistro. Thiago Motta ha fatto una richiesta esplicita: Cambiaso. Andrea è già stato con Motta, conosce il gioco, sa cosa vuole l’allenatore italo-brasiliano. La possibilità che arrivi è in piedi. Anche se da sponda Juventus , al momento, fanno recapitare un telegramma: no chance. Il senso è che ci vorrà ancora del tempo. Cambiaso è l’obiettivo numero uno. Ce ne sono altri. Il Milan ha proposto Ballo-Touré. In queste ore sembra esserci stato un avvicinamento e ora si aspetta l’ok del giocatore.

Bologna, un terzino e due esterni

Questo è il mercato che si affaccia da qui alla fine di luglio, data ultima per avere una rosa completa. O almeno questo è il desiderio di Thiago, che sperava di avere già giovedì, giorno della partenza per Valles, Val Pusteria, l’organico quasi al completo. Speranza, forse utopia, anche perché il mercato ha i suoi tempi e quello del Bologna è più simile a un mosaico, ogni tesserina deve andare al suo posto. Il mercato esterni, che pure è molto attivo, dovrà però combaciare con le uscite. A sinistra Musa Barrow è sempre un punto interrogativo. Il gambiano sembra essere in partenza, ma non c’è ancora nulla di concreto. Musa è sempre nel mirino di club turchi, Fenerbahce in testa. Il problema è sempre lo stesso: il Bologna vuole soldi per fare cassa, i turchi vogliono invece solo un prestito secco. Anche qui: ci vorrà un po’ di tempo per riuscire a trovare la quadra. Intanto Musa andrà in ritiro, poi si vedrà. Sempre dalla Turchia continuano a rimbalzare notizie sull’interessamento molto concreto del Fener per Nico Dominguez. Quello dell’argentino è un capitolo importante. Il Bologna sicuramente non frenerà le ambizioni di Nico (che è in scadenza al 2024), che vuole andare a giocare le coppe. Ma certamente non svenderà il suo gioiello a centrocampo. L’asticella dei 15 milioni ha questo significato, anche se non sarà facile realizzarla. Al suo posto, se dovesse partire, è stato individuato Jashari del Lucerna, valutato circa 6-7 milioni di euro. Il club rossoblù è al lavoro per cercare di portarlo in Italia. Attenzione: piace anche Sivert Mannsverk che potrebbe rappresentare una scommessa interessante per la squadra di Thiago Motta. Classe 2002, il norvegese di Ovre Ardal, sbarcato al Molde nell ’ estate del 2021 dal Sogndal, piace anche a Motta.

Bologna, capitolo uscite

Tutti gli esuberi andranno sistemati, nessuno andrà in ritiro a Valles. Su tutti c’è Sydney van Hooijdonk, 23 anni, olandese, attaccante che l’anno scorso in prestito all’Heerenveen ha segnato 22 gol in 45 partite. Aveva su di sé i riflettori, ma adesso? Dopo la partenza di Kasius (Az Alkmaar), altra uscita da sbrigare: quella di Emanuel Vignato. Il giocatore potrebbe essere ceduto (non solo in prestito). Tra i partenti anche Binks. Da ieri è ufficiale il rinnovo di Lollo De Silvestri. Il terzino rossoblù giocherà ancora una stagione a Bologna. E poi è probabile che prenda un ruolo in società. Intanto darà una mano a Motta.