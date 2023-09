Bologna, ufficiale: Barrow ai sauditi dell'Al Taawoun

BOLOGNA - Musa Barrow lascia il Bologna: è ufficiale il suo trasferimento all'Al Taawoun. E' stato proprio il club saudita ad annunciare il trasferimento del giocatore: "La dirigenza del club - si legge nel comunicato sul sito ufficiale - guidata dal dottor Saud Bin Ahmed Al-Rashudi, ha completato le procedure per ingaggiare il giocatore gambiano Musa Barrow, proveniente dal Bologna, fino al 2026". Termina qui l'avventura rossoblù del gambiano che lo aveva prelevato dall'Atalanta nel gennaio 2020: da allora, con la maglia del Bologna ha collezionato 127 presenze e 27 reti. Ora, dopo le frizioni con con Thiago Motta, si trasferisce in Arabia per una cifra che si aggira 8 milioni, al club saudita Al Taawoun che in passato aveva cercato anche Correa, poi passato all'Olympique Marsiglia.