Bologna, fatta per Ilic: ora altri tre colpi per Motta

Nel giorno in cui ha praticamente chiuso Mihajlo Ilic, giovane difensore serbo del Partizan Belgrado, classe 2003, 4,5 milioni più 1 di bonus, tra una video-chiamata e l’altra il Bologna vuole stringere i tempi per definire anche le altre 3 operazioni che ha in ballo da un mesetto. Precisamente quelle per Santiago Castro del Velez Sarsfield, attaccante argentino, classe 2004, Talles Magno del New York City, attaccante brasiliano del 2002 e Kelvin Amian dello Spezia, difensore francese, 25 anni. Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stanno facendo il possibile per trovare la quadra almeno per una già entro domenica, ma gli servirà un’autentica impresa, anche perché i trasferimenti internazionali richiedono mille cautele soprattutto da parte di chi deve acquistare. Morale: a Casteldebole sono convinti che le fumate bianche slitteranno all’inizio della prossima settimana, dopo la partita di Cagliari, e se dovesse essere veramente così, sarebbe ugualmente il massimo della vita anche per Thiago Motta. Sì, perché a quel punto l’allenatore rossoblù avrebbe due settimane intere per poter lavorare con i rinforzi, considerato che per l’impegno della Fiorentina in Supercoppa il Bologna salterà una domenica di campionato e sarà di nuovo in campo solo il 27 gennaio a San Siro contro il Milan.