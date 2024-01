Santiago Castro, visite mediche con il Bologna a Buenos Aires

BOLOGNA - Santiago Castro è a Buenos Aires per le visite mediche con il Bologna. L'attaccante argentino (19 anni), dopo aver giocato nella notte con la Nazionale U23 la sfida con il Perù nel torneo preolimpico (gli è stato annullato anche un gol per un fuorigioco inesistente), è volato in Argentina accompagnato dal presidente Afa, Claudio Tapia, e dal medico della nazionale, Fernando Rudi, per sottoporsi agli accertamenti di rito.