Bologna, dopo il ko di Ferguson si apre il casting a centrocampo

BOLOGNA - Prima di tutto l’uomo: il Bologna starà vicino a Lewis Ferguson tutto il tempo necessario, lo scozzese è diventato un simbolo di questo club e di questa stagione straordinaria. Il resto viene dopo. Ma nel guardare al domani non si può non fare valutazione sul mercato e ragionare su un possibile sostituto. Nessuno a Casteldebole ci sta pensando ancora, ovviamente. Eppure i dirigenti del club molto presto dovranno mettersi in moto alla ricerca di un sostituto di Ferguson. Il prossimo campionato prenderà il via il 17 agosto. Considerando anche l’eventuale partecipazione a una coppa europea (Champions o Europa League), Lewis rischia di saltare 15-18 partite (tra campionato e coppa e Coppa Italia). Il giocatore avrà anche bisogno di un periodo cuscinetto, un momento necessario per rientrare a condizione ottimale. L’importanza di Ferguson è totale, è un giocatore quasi insostituibile. Anche per questo il mercato dovrà essere affrontato con la giusta consapevolezza.