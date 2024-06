Italiano in arrivo a Bologna per la firma

BOLOGNA - Vincenzo Italiano si appresta a diventare il nuovo allenatore del Bologna. Dopo una settimana di trattative è fatta e l'intesa è totale: l'ormai ex tecnico della Fiorentina prenderà il posto di Thiago Motta sulla panchina rossoblù e guiderà la squadra in Champions League. In giornata è atteso a Casteldebole per la firma sul contratto biennale a circa due milioni di euro a stagione.