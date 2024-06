Florenzi piace al Bologna di Italiano per la Champions

Sondaggi

Intanto l'Inter ha sondato il terreno per Dan Ndoye. L'esterno d'attacco rossoblù è un elemento che interessa ai nerazzurri. Continua poi la pressione della Juventus per convincere i dirigenti rossoblù a cedere Riccardo Calafiori. Il duttile difensore, che può occupare con grande qualità sia il ruolo di centrale che di terzino, si è messo in grande evidenza durante la stagione del suo rientro in Serie A tanto che il commissario tecnico Luciano Spalletti l'ha convocato nell'Italia. Per il Bologna è un punto fermo della rosa e da quello che filtra da Casteldebole sembra impossibile anche solo intavolare una trattativa offrendo meno di 40 milioni. Quella cifra è la base al di sotto della quale l'amministratore delegato Claudio Fenucci e il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori non sono assolutamente disposti a lasciar partire il classe 2002, definito pubblicamente come incedibile. Anche perchè in caso di cessione il 40% della plusvalenza finirebbe nelle casse del Basilea. Eventualmente si lavorerebbe su Brassier del Brest, che costerebbe più di 10 milioni di euro, ma per ora si tenta di tenere duro per Calafiori. Discorso diverso per Zirkzee, perchè la clausola rescissoria, presente sull'accordo sottoscritto con il Bayern Monaco, permette a Joshua di poter, potenzialmente, decidere il proprio futuro.