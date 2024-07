Zirkzee al Manchester United, è fatta: per il Bologna un incasso super

A Manchester c'è chi assicura che già in giornata Joshua Zirkzee inizierà a sottoporsi alle visite mediche per poi diventare ufficialmente un giocatore dei Red Devils . Se davvero il nazionale olandese comincerà oggi a fare i primi esami strumentali o se dovrà aspettare domani lo si scoprirà, ma di certo c'è che nelle scorse ore il Bologna e il Manchester United, con l'accordo del Bayern Monaco che ha diritto ad una percentuale del 40% sulla rivendita dell'attaccante, hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento a titolo definitivo di Zirkzee, che giocherà così la prossima stagione in Premier League.

Bologna-United, accordo per Zirkzee: le cifre

L'accordo prevede che la società inglese versi una cifra leggermente superiore alla clausola di 40 milioni, raggiungendo i 44-45 milioni di euro, dilazionando però la spesa in due anni. La formula accontenterebbe un po' tutti, perché lo United potrà permettersi di diluire nel tempo l'uscita economica, che avrebbe dovuto fare tutta e subito in caso avesse esercitato la clausola, mentre il Bologna potrà monetizzare dalla cessione di Joshua più di quanto previsto dal contratto sottoscritto due stagioni fa con il Bayern Monaco. Il club rossoblù, tolta la quota da versare obbligatoriamente al club tedesco, potrebbe cosi contare su un'entrata di circa 26 milioni di euro, quindi di un paio di milioni superiore a quanto avrebbe incassato in caso il Manchester United avesse esercitato la clausola. Adesso starà al responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori e al direttore sportivo Marco Di Vaio decidere se spendere questa entrata in più nella trattativa per Ioannidis, avvicinando la richiesta del Panathinaikos, a cui i dirigenti rossoblù hanno dato un ultimatum, o se prepararsi a virare sull'alternativa. Perchè, certo, prima verrà chiusa la questione prima punta e più contento sarà Vincenzo Italiano. Intanto Zirkzee, che con la maglia dell'Olanda è subentrato sempre nei minuti finali della semifinale dell'europeo, è pronto a firmare un contratto con il Manchester United fino al 30 giugno 2029.

Bologna, Cambiaghi firma: operazione da 10 milioni

A Bologna, invece, è arrivato Cambiaghi. Ieri l'esterno d'attacco ha iniziato le visite mediche all'Isokinetic e dovrebbe dunque essere il terzo innesto dei rossoblù in questa finestra di mercato. Nicolò ha già fatto tutti i primi test e pure la risonanza magnetica. E nel passaggio tra una struttura e l'altra del centro, indossando già una maglia con lo stemma del Bologna, si è anche concesso un paio di foto insieme a giovani tifosi che gli hanno voluto dare il benvenuto. Sei contento? gli hanno chiesto. «Certo» ha risposto lui che ormai, dopo aver trovato anche l'accordo su 5 anni di contratto, attende solo di potersi unire al gruppo di Vincenzo Italiano. L'intesa per il suo trasferimento tra i due club era, invece, stata raggiunta dopo un po' di tira e molla sulle cifre: i Percassi chiedevano 11,5 milioni di euro, mentre Sartori e Di Vaio ne offrivano 8. Le due parti, alla fine, si sono incontrate a metà strada. Il Bologna pagherà 10 milioni di euro il cartellino del calciatore che ha giocato le ultime due stagioni in prestito all'Empoli. E in più aggiungerà i bonus economici che scatteranno solo a determinate condizioni. Nell'ultimo campionato di serie A Cambiaghi ha giocato 29 partite da titolare ed è subentrato in altre 8 segnando un gol contro il Torino.