Bologna, Fenucci su Hummels: "Giusto ci pensi, aspettiamo..."

Il Bologna aspetta ancora Mats Hummels . La conferma arriva dalle parole dell'amministratore delegato, Claudio Fenucci , intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione nel nuovo attaccante Dallinga: "Hummels si è preso del tempo, è normalissimo, ci abbiamo parlato da poco, è giusto ci pensi per arrivare qui con delle motivazioni giuste. gli abbiamo spiegato il progetto e la città".

Bologna, Fenucci: "Hummels? Se non ci sono i presupposti"

Il dirigente rosooblù ha poi proseguito: "Tanti hanno finito la carriera qui, la città ha questa predisposizione, pare. Non c’è una deadline, ma se non ci sono i presupposti dobbiamo guardare anche altri giocatori" ha ammesso il dirigente rossoblu spiegando dunque che il Bologna non aspetterà Hummels in eterno.