Bologna, retroscena Orsolini: le sirene dell’Al Qadsiah e l'amore per la città

Offerte ufficiali a Casteldebole non sono arrivate, ma mettiamola così: nel caso in cui davvero l' Al Qadsiah volesse affondare per Riccardo Orsolini, e cioè offrendo una cifra sui 25 milioni per il cartellino, e garantendo all'esterno ascolano un ingaggio quantomeno triplicato rispetto a quello attuale (e forse anche di più) ecco allora che sia il Bologna e l'Orso si siederebbero attorno ad un tavolo, per scambiarsi due parole e valutare bene l'offerta. Ma è uno scenario ad oggi ipotetico, che è da rimandare a data da destinarsi. Con la certezza che smuovere Riccardo dalla sua Bologna, dove è una sorta di Re, sarà nel caso affare parecchio complicato.

La bandiera

La premessa è ovvia, e cioè che Riccardo Orsolini sotto le Due Torri ha ormai la cittadinanza onoraria: è l'ultima bandiera di un calcio che alle bandiere sembra aver rinunciato (la prossima per lui sarà l'ottava stagione per intero in rossoblù) e per la serie l'appetito vien mangiando, dopo l'esordio in Champions e la vittoria della Coppa Italia, l'esterno ventottenne ha ancora più curiosità di scoprire quali altri traguardi potrà raggiungere con questi colori, di cui ha vissuto da protagonista la progressiva ascesa. Una vera e propria favola moderna. E col giro della Nazionale tornato a riaprirsi dopo lunga attesa, l'Orso ha pure un motivo in più per tenersi stretto quel piccolo paradiso che si chiama Bologna, dove è diventato nel tempo uno dei migliori esterni italiani in circolazione. La sua Arabia è già a Casteldebole. E' anche vero però che se al cuor non si comanda, pure al portafoglio bisogna darci un occhio. E quando ti offrono certe cifre quantomeno un pensierino ce lo fai. Se davvero te le offrono.

Orsolini, lo scenario

L'Al Qadsiah è per la cronaca la squadra saudita che è in forte pressing su Moise Kean, e che sembra essersi messa in testa di fare la spesa estiva in Italia. Dalla parte bolognese dell'Appennino non si è andati per il momento oltre le chiacchiere informative, con gli ambasciatori mandati avanti a tastare il terreno. E il terreno si è dimostrato solido: Riccardo Orsolini vuole stare a Bologna, legandosi al palo come Ulisse per resistere al canto delle sirene. Pur trattandosi le sirene ad oggi, di nulla più che un piccolo sondaggio; tra il dire e il fare del resto, dice il detto che c'è di mezzo al mare. E il marinaio Orso naviga in buone acque. La tentazione è solo ventilata, c'è la sua forte, fortissima volontà di rimanere: le ipotetiche offerte dovranno confrontarsi anche con questo aspetto. Quello che in fin dei conti... conta più di tutto.