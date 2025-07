Bologna senza freni, dopo Immobile c'è Bernardeschi: tutti i dettagli del contratto

Federico Bernardeschi al Bologna è un’operazione chiusa, due anni di contratto e opzione per il terzo a una cifra di poco inferiore ai 2 milioni di euro netti a stagione. È vero, su per giù sono gli stessi numeri relativi all’ingaggio di Ciro Immobile , a parte la durata del contratto, che in questo caso è di 1 anno più opzione per il secondo. Dopo la notizia, un’indiscrezione: trattato l’anno passato proprio di questi tempi e una volta capito come non sarebbe stato possibile portarlo da subito a Casteldebole per i costi troppo alti sia del cartellino che dell’ingaggio, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio lo hanno seguito (e fatto seguire) per l’intero campionato, ricavando sempre impressioni molto positive , e così a un mese dal suo svincolo con il Toronto gli uomini dell’area tecnica rossoblù hanno deciso di affondare il colpo sia nei confronti di Bernardeschi che del suo procuratore Beppe Bozzo. Che tuttavia eccome se erano a conoscenza dell’interesse che il Bologna continuava ad avere (non avendolo mai nascosto né all’uno né all’altro) per l’ex Fiorentina e Juventus.

Bernardeschi-Bologna, è fatta da giugno

Avete capito bene, fate conto che già ai primi giorni di giugno, come dire un mese fa, i capi rossoblù avevano raggiunto l’intesa con Bozzo per il successivo sbarco a Bologna di Bernardeschi, e la notizia non è uscita solo perché a tutte le parti in causa faceva comodo che non uscisse. Non a caso poi è stata messa in piazza quando il calciatore si era già svincolato da qualche ora con il Toronto. Non aspettandosela, quelli del Bologna martedì da una parte hanno smentito ma da un’altra hanno fatto capire come e quanto il calciatore piacesse, tanto è vero che poi il giorno successivo non solo hanno ammesso (anche se non ufficialmente) l’esistenza della trattativa ma di fronte a fatti e situazioni evidenti sono andati oltre, riconoscendo sotto sotto come l’affare fosse ormai arrivato ai titoli di coda. Quando in verità già era chiuso, perché a quel punto anche i titoli di coda erano passati.

Bologna, i motivi della scelta di Bernardeschi

Domanda: se l’arrivo di Bernardeschi può essere considerato l’anticamera dell’addio di Dan Ndoye? La risposta è la seguente: Sartori, Di Vaio e Italiano sono entrati nell’ordine di idee di avere 5 esterni in organico, e ora proprio sono 5. È evidente che nel caso in cui per lo svizzero dovesse arrivare più avanti un’offerta tra i 40 e i 50 milioni inevitabilmente il Bologna la valuterebbe, anche se va sottolineato come a quel punto bisognerebbe vedere anche la posizione di Jhon Lucumi, nel senso se fosse ancora un calciatore di Italiano o se di contro fosse stato già ceduto, perché i capi rossoblù continuano ad assicurare che al massimo lasceranno Bologna due gioielli di famiglia, e non assolutamente tre. Altro interrogativo: quali sono i motivi per i quali il governo del Bologna ha scelto Bernardeschi? Il primo: lo ritiene (come d’altra parte lo stesso Immobile) un autentico valore aggiunto, un calciatore con le capacità tecniche (e anche fisiche) di fare la differenza. E le sue medaglie lo evidenziano, avendo vinto con la Juventus 3 scudetti, due Supercoppa, due Coppa Italia, essendo campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini e avendo messo insieme una quarantina di partite in maglia azzurra. Il secondo: alla luce del fatto che anche in questo mercato Saputo vuole rientrare (possibilmente di una ventina di milioni), c’è solo un modo per aggiungere qualità al Bologna e di conseguenza consentirgli di restare a questi livelli: prendere calciatori a zero euro che abbiano un grande passato di luci, anche se guai a dimenticare come a oggi Bernardeschi di anni ne abbia solo 31.