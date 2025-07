Bologna e Pobega, si riparte: il Milan rivede la cifra del riscatto

BOLOGNA - In tempo di mercato è sempre molto pericoloso, se non addirittura sbagliato, tirare le conclusioni prima del tempo, anche perché fino a quando non sono state messe le firme e le due società non sono arrivate allo scambio dei documenti gli scenari possono cambiare da un attimo all’altro. Certo è che a oggi il ritorno di Tommaso Pobega a Bologna eccome se può concretizzarsi entro tempi relativamente brevi. Perché al di là dell’emergenza con la quale sta convivendo Massimiliano Allegri, il Milan non sembra intenzionato a trattenerlo, poi inutile nascondere come ci sia stato un ritorno di fiamma anche da parte del Bologna nei confronti del centrocampista, poi ancora come lo stesso Pobega stia continuando a mettere il Bologna in cima alle proprie preferenze. Infine c’è un ultimo punto, altrettanto importante, considerato che è stato anche quello che in un primo momento li aveva fatti allontanare. Come sapete, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio hanno sempre ritenuto alta la cifra dei 12 milioni che sarebbero serviti per il riscatto, da qui la decisione di separarsi. Fino a quando, ecco il punto, il nuovo direttore sportivo Igli Tare, che conosce a fondo quelle che sono le dinamiche del mercato, è entrato nell’ordine di idee di rivisitare quei numeri. Ebbene, resta ancora una certa distanza tra la richiesta del Milan e la proposta del Bologna, ma più passano i giorni e più cresce quanto meno la sensazione che le due società possano trovare la quadratura del cerchio. Che poi, intendiamoci, è quella che vogliono fortemente tutte le parti in causa.