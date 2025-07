Bologna, è fatta per il ritorno di Pobega: tutti i dettagli dell'affare con il Milan

Bologna, Pobega atteso stasera in ritiro: i dettagli dell'operazione con il Milan

È fatta per il ritorno di Tommaso Pobega al Bologna. Il giocatore, che a giugno non era stato riscattato dagli emiliani per 12 milioni di euro, non ha mai nascosto la sua volontà di tornare all'ombra del "Dall'Ara", dove Italiano è riuscito a valorizzare le qualità del ragazzo originario di Trieste. Pobega si trasferirà nuovamente in rossoblù con la formula del prestito oneroso (un milione) con obbligo di riscatto, fissato a 7 milioni di euro. In serata, il calciatore è atteso a Casteldebole, dove sosterrà le visite mediche di rito prima di raggiungere i suoi "vecchi" compagni di squadra nel ritiro di Valles.