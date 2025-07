Lucumi, proposta Bologna con il rischio

Già nelle prossime ore Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio faranno un altro tentativo per cercare di convincere Jhon Lucumi ad allungare il suo contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2029, adeguandogli lo stipendio che ora è al di sotto di un milione di euro a stagione. L'intenzione della dirigenza rimane quella di blindarlo. Finora, però, l'agente del giocatore, che sta ascoltando attentamente le sirene provenienti dal Sunderland, non ha dato segnali di grande apertura al Bologna. Dopo la scadenza della clausola rescissoria, non esercitata da nessun club, l'amministratore delegato, il responsabile dell'area tecnica e il ds del Bologna hanno subito contattato l'entourage di Lucumi per parlare del prolungamento senza però ottenere una risposta affermativa. Resta da capire la reazione del calciatore e del suo agente a questo nuovo tentativo e all'intenzione dell'intera società di tenerlo in squadra. Ma anche se il difensore centrale non dovesse accettare la proposta di rinnovo contrattuale la società vuole comunque trattenerlo. L'attuale accordo copre fino al termine della stagione 2026/2027. Certo, il Bologna correrebbe il rischio di doverlo cedere la prossima estate ad una cifra inferiore di quella che potrebbe ricavare in questa sessione di mercato, perché a giugno 2026 il 27enne colombiano sarà ad un solo anno dalla scadenza del suo contratto con il club rossoblù. Ma dopo le cessioni di Sam Beukema al Napoli e di Dan Ndoye al Nottingham Forest i dirigenti del Bologna non vogliono che se ne vada anche Lucumi, perno della retroguardia di Vincenzo Italiano.