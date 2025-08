Bologna, la lista di mercato: tutti i nomi, da Zanoli a Miller

E ora che (sembra) chiusa la fase degli addii eccellenti , è consigliabile che finalmente cominci quella degli acquisti . Perché è vero che sono arrivati Martin Vitik (costo sui 15 milioni) e due calciatori con un passato pieno di luci come Ciro Immobile e Federico Bernardeschi , ma va sottolineato come entrambi siano stati rilevati a zero euro . Reinvestiremo i soldi ricavati dalle cessioni, ha fatto sapere ieri il capoazienda Claudio Fenucci a margine della presentazione dello stesso Bernardeschi. Bene, ne prendiamo atto anche se alla luce di quello che è stato il passato riteniamo che non sarà così fino in fondo (vedrete che finiranno nel pastone sia le annate del covid ancora da ripianare che gli ammortamenti), ma al di là di ciò i soldi ci sarebbero ugualmente per costruire un Bologna che sappia restare a questi livelli, dopo l’ottantina di milioni che finiranno nelle casse del Bologna per le cessioni di Sam Beukema al Napoli, 31 più 4 di bonus, e di Dan Ndoye al Nottingham Forest, 42 più bonus più il 20% sulla futura rivendita (7 milioni se non avverrà entro un tot di tempo). Ricordiamo che a oggi lo scenario legato al mercato è il seguente: dovrà essere acquistato un esterno di attacco di piede destro altrettanto forte e da subito pronto per sostituire Ndoye, poi all’organico dovranno essere aggiunti un difensore di piede sinistro, un esterno destro di difesa e un centrocampista, considerato che le intenzioni del Bologna sono quelle di cedere Stefan Posch, Martin Erlic, Michel Aebischer e Oussama El Azzouzi (quest’ultimo in prestito secco).

Bologna, la lista di mercato dopo le cessioni

Ora come ora Eguinaldo dello Skakhtar, brasiliano, classe 2003, e Wesley Gassova, classe 2005, brasiliano dell’Al-Nassr, la squadra di Ronaldo e che era allenata da Stefano Pioli, sono in cima alla lista dei desideri di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, poi trovano spazio anche Mika Godts, belga dell’Ajax, 20 anni, Zuriko Davitashili, georgiano del Saint Etienne, classe 2001, Diego Moreira, 20 anni, dello Strasburgo, William Boving, classe 2003 dello Sturm Graz, e Ruben Vargas del Siviglia, nazionale svizzero, 26 anni. Sì, tutti questi esterni di piede destro hanno un costo che si aggira sui 20 milioni di euro, e allora c’è da sperare che Joey Saputo e il suo primo ministro con portafoglio Fenucci diano la possibilità agli uomini dell’area tecnica rossoblù di mettere a disposizione di Italiano quello più funzionale al suo progetto tattico e non chi viene dato con una formula di cessione migliore o addirittura chi costa un paio di milioni di meno. Come successe l’anno prima dello sbarco benedetto di Sartori a Casteldebole: c’erano in ballo per il ruolo di esterno destro di difesa Denso Kasius, olandese, classe 2002, e lo scozzese Calvin Ramsay, classe 2003, e il Bologna scelse il primo, che aveva una valutazione inferiore di 2 milioni. Qual è stato il risultato? Kasius non ha lasciato traccia, Ramsay poi fu acquistato dal Liverpool, che lo ha mandato a giocare in prestito in altre squadre inglesi per farlo crescere e ora lo ha riportato a casa.

Bologna, Miller davanti a tutti

In attesa di capire quale sarà la scelta relativa al nuovo... Ndoye, Sartori e Di Vaio stanno lavorando sia sulle operazioni in uscita di Posch, Erlic, Aebisher, El Azzouzi ed Urbanski e di conseguenza su quelle in entrata, anche perché chi va via dovrà per forza essere sostituito. Per prendere il posto di Erlic che piace ad Hajduk Spalato, Cremonese, Parma e Cagliari sono in ballo Bright Arrey-Mbi, tedesco, 22 anni dello Sporting Braga, Albian Hajdari, 22 anni, del Lugano e Fedde Leysen, 22 anni, dell’Union Saint-Gilloise. Andiamo avanti: per rilevare Posch che sembra vicino all’Amburgo piacciono Alessandro Zanoli del Napoli, 24 anni, Mattia Zanotti, 22 anni, del Lugano e Nadir Zortea, 26 anni, del Cagliari. Infine come nuovo centrocampista è davanti a tutti Lennon Miller, scozzese del Motherwell, classe 2006, che già fa parte della nazionale maggiore.