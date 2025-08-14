Bologna, accordo chiuso con il West Bromwich: ecco Heggem

Un nazionale norvegese a Casteldebole, ieri il Bologna ha definito l’operazione con il West Bromwich Albion legata a Torbjon Heggem, 26 anni, difensore di piede sinistro, che Giovanni Sartori e Marco Di Vaio stavano seguendo da settimane. Al club inglese andranno sui 7,5 milioni di euro, mentre Heggem sottoscriverà un contratto di 3 anni più un’opzione per l’anno successivo. Alla fine dei giochi il difensore norvegese (da ieri sera a Bologna) l’ha spuntata su un danese, Mads Bech Sorensen del Midtjylland, e sul giovane tedesco Bright Arrey-Mbi, 22 anni dello Sporting Braga. Ricordando come il sogno diventato con il tempo proibito fosse Fedde Lejsen che a un certo punto l’Union Saint Gilloise ha tolto dal mercato dovendo giocare la Champions League, i responsabili dell’area tecnica del Bologna hanno messo a disposizione di Vincenzo Italiano un difensore che ha già una certa esperienza anche in campo europeo, essendo un titolare di quella nazionale norvegese che il 6 giugno scorso ha fatto piangere l’Italia a Oslo, battendola 3-0 e portando la federazione a separarsi da Luciano Spalletti. Heggem è un calciatore molto applicato, che difende in avanti proprio come chiede Italiano, forte di testa e che ha anche un buon senso della posizione. Ora, sperare che possa rubare anche l’occhio potrebbe essere eccessivo, ma è un difensore concreto, che ha un rendimento costante, capace di costruire prestazioni senza particolari luci ma al tempo stesso nemmeno cariche di ombre. Al Bologna Heggem arriva al posto di Martin Erlic e come alternativa di Jhon Lucumi eccome se può starci.

Bologna, Zanoli chiusi. Ma...

Con l’arrivo di Heggem a Casteldebole sarà coperto dunque un altro «buco» che si era aperto (appunto) con la cessione del croato al Midtjylland ed entro tempi brevi (almeno è quello che confidano i dirigenti rossoblù) sarà finalmente chiuso anche il discorso legato ad Alessandro Zanoli con il Napoli. Che in realtà non starebbe creando alcun grattacapo al Bologna: Manna avrebbe detto chiaramente sia a Claudio Fenucci che a Sartori che Zanoli sarebbe stato lasciato libero di raggiungere Bologna solo una volta che fosse arrivato a Napoli il suo sostituto. Come potete intuire il Bologna almeno per il momento non sta pressando il Napoli avendo in quel ruolo già Emil Holm e Lorenzo De Silvestri (tenendo anche presente come in caso di necessità potrebbe sempre contare anche su Stefan Posch, che non è stato ancora ceduto) ma è evidente come non possa attendere ancora a lungo Zanoli, perché il campionato ormai è alle porte e di conseguenza Italiano vuole avere tutti gli uomini a sua disposizione per poter scegliere chi ritiene più costruttivo per la squadra.

Centrocampo rebus, i nomi per la mediana

Siamo al capitolo centrocampista, e su questo fronte nella testa di Sartori e Di Vaio sta trovando spazio anche un dubbio: è più opportuno aggiungere all’organico un calciatore che abbia già una certa esperienza oppure fare un investimento su un 2003 o un 2004 che serva per l’oggi ma soprattutto per il domani? Va detto che per il momento gli uomini dell’area tecnica non lo hanno ancora sciolto, tanto è vero che stanno lavorando su più tavoli. Uno è quello legato ad Hans Nicolussi Caviglia, 25 anni, del quale può e deve essere evidenziata la sua qualità come centrale, ma che caso mai può creare qualche perplessità la sua capacità di poter fare il mediano, essendo più costruttivo nella fase di attacco che in quella di difesa e non avendo fino in fondo né il dinamismo né la gamba, fondamentali per poter lavorare in un centrocampo a 2. Come dire: per certi versi Nicolussi Caviglia piace molto, per altri non convince in pieno. Poi ci sono Matteo Pessina del Monza e Kristjan Asllani dell’Inter (sarebbe la prima scelta ma ha costi molto elevati), che Sartori è andato a seguire nell’amichevole del Brianteo martedì, e un paio di profili più giovani che riempiono l’occhio ai dirigenti del Bologna ma che potrebbero fare fatica a calarsi in tempi brevi nel nostro campionato.