Asllani è l’uomo giusto per il Bologna

Il Bologna ha scelto Kristjan Asllani come possibile rinforzo per il suo centrocampo. I contatti con l' Inter sono stati riallacciati proprio nelle scorse ore e in settimana si continuerà a lavorare con la dirigenza nerazzurra per provare a concludere la trattativa. Le condizioni ci sono.

Asllani, opportunità Bologna

Dopo tre stagioni l'avventura a Milano del centrocampista sta, infatti, per concludersi. Il destino sembra segnato. Il giocatore è fuori dai piani dell’Inter, che da inizio mercato gli sta cercando una nuova sistemazione. Le opportunità non sono mancate, la proposta più concreta e maggiormente gradita dalla società nerazzurra è stata quella del Betis Siviglia, che avrebbe acquistato il cartellino alle condizioni dell'Inter, ma Asllani si è impuntato. Lui vuole rimanere in serie A e possibilmente continuare a far parte di una squadra che giochi nelle coppe europee. E proprio per via di questa volontà ha preso corpo l'ipotesi Bologna. Se ne era già parlato un mese e mezzo fa quando il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio informò il responsabile dell'area tecnica dei rossoblù Giovanni Sartori che non avrebbe esercitato il diritto di recompra per Giovanni Fabbian. Ma non era il momento giusto. Ora, con l'avvicinarsi della chiusura del mercato, potrebbe esserlo e i contatti sono ripresi in maniera proficua. L'interesse delle parti, anche se c'è la concorrenza del Torino, converge. Tutti vogliono che vada in porto.

Asllani, la formula dell'operazione

La formula del trasferime nto, però, deve ancora essere discussa. È un tema che andrà affrontato come prossimo passo. L'Inter ovviamente preferirebbe cederlo a titolo definitivo per incassare circa sedici milioni di euro e magari tenersi una percentuale sull'eventuale futura plusvalenza, mentre il Bologna deve fare le sue valutazioni e comunicarle al club nerazzurro per poi cercare l'intesa e chiudere l'affare.

Il Bologna vuole un nuovo innesto

Vincenzo Italiano aspetta con impazienza. Dopo l'infortunio muscolare di Lewis Ferguson, che rischia di dover saltare le prime due giornate di campionato, le soluzioni interne si sono ulteriormente ridotte. Nel test amichevole di sabato contro l'OFI Creta l'allenatore dei rossoblù ha anche provato ad arretrare Fabbian, schierandolo nell'insolita, per lui, posizione al fianco di Freuler, ma al centrocampo del Bologna serve un nuovo innesto. Asllani, che è sempre stato il sogno di quest'estate di Sartori e Di Vaio e che ora è diventato un obiettivo molto concreto, potrebbe essere quello perfetto. L'esperienza, anche se ha solo 23 anni, non gli manca. Oltre ad aver già superato le 30 presenze con la nazionale albanese, Asllani ha giocato 19 partite, suddivise in tre stagioni, in Champions League. Dentro alla sede di Casteldebole sembrano tutti convinti che sia il profilo giusto per il Bologna che in mezzo al campo ha bisogno di un elemento duttile e di qualità. Di un giocatore che possa dare un contributo importante. Il nazionale dell'Albania può ricoprire più ruoli. Può impostare l'azione rapidamente, può fare regia, può fare da filtro davanti alla difesa. È l'obiettivo più adatto per rinforzare questa squadra, ma ora che si avvicinano i primi impegni ufficiali è il momento per dare un'altra accelerazione alla trattativa.