Bologna, primo colpo dal mercato: arriva Freytes dal Fluminense

BOLOGNA - Juan Pablo Freytes è a un passo dal Bologna , ma c’è addirittura chi sotto sotto fa sapere che il responsabile dell’area tecnica Sartori e il ds Di Vaio lo avrebbero già chiuso, avendo ricevuto la benedizione anche da parte dell’ad Fenucci, e che a questo punto starebbero aspettando solo l’apertura del mercato nei primi giorni di gennaio per ufficializzarlo. Al di là di ciò, almeno da quello che trapela i capi rossoblù hanno già l’accordo con il calciatore sia per quanto riguarda la durata del contratto che i numeri dell’ingaggio e che ora come ora mancherebbero da definire solo alcuni dettagli tra le due società relativi ai bonus (la cifra di cessione sarebbe sugli 8 milioni di euro), che tuttavia non creerebbero particolari ansie a quelli del Bologna, che si sentono forti avendo (appunto) il sì dell’argentino , estremamente felice di poter sbarcare nel campionato italiano. Dopo aver giocato, ecco il punto, prima in Cile nel Deportivo Union La Calera, successivamente in Perù dove è esploso nell’Allanza Lima e infine nella Fluminense in Brasile come compagno di banco in difesa di Thiago Silva.

Freytes dice sì al Bologna: 'garra' argentina per la difesa

Freytes è cresciuto nel Newell’s Old Boys e va sottolineato come il Bologna lo avesse già visto all’opera quando giocava nel suo Paese, ma il colpo di fulmine sarebbe scattato nel corso del campionato mondiale per club nella passata estate negli States, quando questo difensore si è messo molto in evidenza. Da quel momento, a fari rigorosamente spenti, il Bologna avrebbe continuato a mantenerlo sotto i suoi radar, e c’è di più, almeno a sentire chi sta curando l’affare, sarebbe andato lo stesso Di Vaio a vederlo dalla tribuna in occasione di un paio di partite giocate dalla Fluminense e anche durante gli allenamenti. Che difensore è Freytes? Detto che dovunque ha giocato è diventato l’idolo di quei tifosi per la garra che mette sempre quando è dentro il campo, l’argentino è molto forte di testa, nell’uno contro uno e nei contrasti e avrebbe anche una buona tecnica, tenendo presente come prima di essere impiegato come centrale di difesa corresse e rincorresse da esterno sinistro di difesa.

In bilico il futuro di Casale: la strategia dei rossoblù

Altra domanda: cosa dovrebbe accadere affinché questa operazione saltasse? Almeno a oggi non si intravedono intoppi, ma è evidente come una trattativa deve essere considerata chiusa solo quando sono state messe le firme e le due società si sono scambiati i documenti, di conseguenza il Bologna non ha mollato almeno per il momento le altre soluzioni sulle quali sta lavorando da tempo. L’arrivo a Casteldebole di Freytes non è legato all’eventuale partenza di Casale ma l’argentino è un difensore in più che viene aggiunto all’organico considerati i tanti impegni. Certo, nel caso in cui alla fine Casale decidesse di lasciare Bologna volendo giocare con maggiore continuità, Sartori e Di Vaio metterebbero a disposizione di Italiano un altro difensore, molto probabilmente un prospetto da far crescere a Casteldebole per averlo del tutto pronto nel prossimo campionato.