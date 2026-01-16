Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 16 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bologna, preso Eivind Helland: l'annuncio ufficiale

Nuovo innesto in difesa per Vincenzo Italiano: Sartori pesca un giovane talento in casa Brann
2 min
TagsEivind HellandBolognaCalciomercato

Nuovo acquisto per il Bologna di Vincenzo Italiano, che continua a lavorare tra presente e futuro. Si tratta di Eivind Helland, secondo norvegese della storia del club rossoblù. Classe 2005, roccioso difensore centrale, arriva a titolo definitivo dal Brann.

Bologna, ecco Helland: l'annuncio ufficiale del club

Questa la nota ufficiale del Bologna, che ha accolto così il giovane Eivind Helland: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal SK Brann il diritto alle prestazioni sportive del difensore Eivind Helland. Secondo norvegese nella storia del club, Helland è un difensore centrale moderno di imponente struttura fisica, abile nell’impostazione dal basso e nella gestione del possesso. Nato nel 2005, Eivind muove i primi passi nel settore giovanile del Sædalen, prima di trasferirsi al Fyllingsdalen, dove debutta in Prima squadra nel 2021. Il passaggio al Brann segna una tappa decisiva del suo percorso: nel 2023 arriva l’esordio in Eliteserien, seguito nel 2024 dalle prime presenze nelle competizioni UEFA. Nell’ottobre scorso è giunta anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore norvegese, ulteriore conferma di una crescita costante e di un talento in piena ascesa".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Bologna

Da non perdere

Bologna, il ritmo che trascinaCambiaghi, squalifica ridotta

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS