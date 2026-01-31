"Immobile lascia a sorpresa il Bologna: accordo chiuso con il Paris FC"

Anche Coppola e Koleosho a Parigi

Campione d'Europa con la nazionale italiana (57 presenze, 17 gol) nel 2021, Immobile ha vestito le maglie di tanti club tra cui Genoa, Torino, Juventus, Borussia Dortmund, Siviglia e soprattutto Lazio, con la quale detiene il record di gol segnati in una singola stagione di Serie A (36 nel 2019-2020). Infortunatosi alla coscia a fine agosto, Immobile ha saltato due mesi in questa stagione e ha giocato solo 9 partite con i rossoblù di Vincenzo Italiano. Nella scorsa stagione, con il Besiktas, ha realizzato 15 gol in 30 presenze nel campionato turco. Immobile troverà nel Paris FC altri due italiani, Diego Coppola e Luca Koleosho, appeni sbarcati a Parigi rispettivamente dal Brighton e dall'Espanyol.