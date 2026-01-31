"Immobile lascia a sorpresa il Bologna: accordo chiuso con il Paris FC"
Ad appena 6 mesi dal suo arrivo in Emilia, Ciro Immobile lascia il Bologna per andare in Francia, nel Paris FC, attualmente 14° in Ligue 1. Secondo quanto riporta 'L'Equipe', il club parigino, alla ricerca di un centravanti per questa seconda parte di stagione, avrebbe già raggiunto un accordo con il club rossoblù. Per la riuscita della trattativa mancherebbero solo alcuni dettagli da definire con l'ex capitano della Lazio, ma l'accordo dovrebbe concretizzarsi molto rapidamente, ben prima della chiusura del mercato di lunedì sera, previo superamento delle rituali visite mediche.
Anche Coppola e Koleosho a Parigi
Campione d'Europa con la nazionale italiana (57 presenze, 17 gol) nel 2021, Immobile ha vestito le maglie di tanti club tra cui Genoa, Torino, Juventus, Borussia Dortmund, Siviglia e soprattutto Lazio, con la quale detiene il record di gol segnati in una singola stagione di Serie A (36 nel 2019-2020). Infortunatosi alla coscia a fine agosto, Immobile ha saltato due mesi in questa stagione e ha giocato solo 9 partite con i rossoblù di Vincenzo Italiano. Nella scorsa stagione, con il Besiktas, ha realizzato 15 gol in 30 presenze nel campionato turco. Immobile troverà nel Paris FC altri due italiani, Diego Coppola e Luca Koleosho, appeni sbarcati a Parigi rispettivamente dal Brighton e dall'Espanyol.