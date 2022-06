Cagliari: Liverani per il ritorno in Serie A

CAGLIARI - Fabio Liverani atteso a Cagliari: è in arrivo la firma su un contratto di un anno, con opzione per il secondo che scatterà al raggiungimento di determinati obiettivi. E tra oggi e domani può arrivare l'annuncio. Liverani ha quindi superato la concorrenza di Pippo Inzaghi, di Sottil (che si è accasato all'Udinese) e di Andreazzoli (che avrebbe preferito restare in Serie A), passando per tutti i nomi vagliati da Giulini (tra cui De Rossi). Ma l'entusiamo di Liverani è stata la molla che ha convinto tutti. E sarà quindi il tecnico il primo tassello: dopo la firma, subito testa alla prossima stagione, con l'allestimento di una rosa che possa, da subito, lottare per riconquistare la massima serie. Un mercato che ripartirà dai punti fermi scelti di concerto col tecnico: potrebbero essere Deiola, Carboni, Altare, Radunovic e Walukiewicz. In aggiunta a loro, qualche "big" potrebbe accettare una riduzione dell'ingaggio per rimediare a una stagione storta. Individuate le conferme, per il resto si lavorerà sul mercato, con elementi funzionali al progetto.