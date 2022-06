Cagliari, la difesa riparte da Altare

CAGLIARI - Dopo essersi ben districato nella difesa a tre, Giorgio Altare si prepara a ripetersi nella retroguardia a quattro di Fabio Liverani. Altare, come Deiola e Carboni, sarà probabilmente uno dei pilastri sui quali ricostruire la prossima squadra, che punterà su elementi affamati e disposti ad ogni sacrificio per affermarsi, con l'obiettivo di tornare presto in Serie A. E Altare il massimo campionato lo vuole riassaporare, dopo un girone di ritorno praticamente da titolarissimo. Non a caso il club gli ha prolungato il contratto fino al 2026: ora sta ad Altare convincere Liverani di essere l'uomo giusto per guidare la difesa del Cagliari.