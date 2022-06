Cagliari, l'affare Nandez può portare Frabotta dalla Juve

CAGLIARI - Il fronte cessioni rallenta quello in entrata: il nuovo allenatore del Cagliari Liverani ha già presentato la propria lista di preferenze per gli arrivi al ds Capozucca, ma fin quando non saranno accasati gli elementi in uscita, non si procederà agli ingressi. Piace Frabotta: il suo nome potrebbe essere inserito nell'operazione Nandez alla Juventus per un arrivo utile ad alimentare la linea verde. Una situazione definita è quella di Vicario, pronto a passare all'Empoli da dove dovrebbe essere girato altrove. Per Simone il Verona cerca di far scendere il prezzo (erano stati pattuiti 12 milioni): si potrebbe arrivare a un accordo con sconto, ma con l'aggiunta di bonus su successive vendite. Da valutare Joao Pedro e Pavoletti: se il secondo è stato offerto al Genoa, per il primo non si è ancora conclusa la questione con il Torino. Il Cagliari per cederlo chiedono oltre 8 milioni. In uscita Pereiro e Keita. In difesa verso le conferme di Carboni e Altare, in mezzo a Deiola. I costi di Rog e Marin sono troppo alti per la Serie B. Per l'attacco Lapadula è un'opzione valida, ma non è l'unica del duo Capozucca-Liverani.