Cagliari, Ranieri vuole Gabbiadini per l’attacco

Raoul Bellanova (23), quest’anno in prestito all’Inter, è vicinissimo al Torino che ha messo sul piatto circa 7 milioni più 2 di bonus per aggiudicarsi le sue prestazioni. Il club nerazzurro non è riuscito a trattenere il giocatore di proprietà del Cagliari per una questione economica : troppi, secondo i dirigenti milanesi, i 7 milioni pretesi dai sardi per il riscatto.

Cagliari, Ranieri punta Gabbiadini

A proposito della società del presidente Tommaso Giulini, Claudio Ranieri non cambia idea per l’attacco: il preferito dell’allenatore romano resta Manolo Gabbiadini (31) con cui ha già lavorato alla Sampdoria. Per la difesa i nomi più gettonati restano invece quelli di Riccardo Marchizza (25) e Federico Baschirotto (26). Da Cagliari a Genova: appare sempre vicino il rinnovo di Kevin Strootman (33), centrocampista ex Roma, considerato un pilastro della formazione di Alberto Gilardino. L’olandese in questo periodo ha ricevuto anche un’offerta dal suo Paese, nello specifico dallo Sparta Rotterdam, ma i rossoblù insistono per arrivare in tempi rapidi ad un’intesa.

Da Villar a Lucca: nuove avventure

Sempre i liguri ragionano su un eventuale tesseramento di Gonzalo Villar (25), rientrato alla Roma dopo il prestito al Getafe, e offerto anche al Cagliari. Tiene banco, poi, il futuro del giovane Alan Matturro (18), stellina del club da tempo nei radar di Juve e Inter. Il talento uruguaiano, ricordiamolo, è arrivato in Italia lo scorso gennaio con Alfonso Montero (16), figlio di Paolo. Lorenzo Lucca (22) è stato bloccato dall’Udinese, che è in stretto contatto con il Pisa, proprietario del cartellino, per definire l’affare sulla base di 8 milioni più bonus. Vista la deludente stagione tra la prima squadra e la Jong Ajax (serie b olandese), il giocatore era indicato da mesi sulla strada di ritorno.

Di Francesco e un giovane Frosinone

Tutto confermato per Eusebio Di Francesco (53) come nuovo allenatore del Frosinone. Il tecnico abruzzese ha raggiunto nei giorni scorsi l’accordo totale con il dirigente Guido Angelozzi, con cui ha già lavorato e bene al Sassuolo. Il feeling lavorativo tra i due si è rivelato, quindi, decisivo per la scelta del club ciociaro, che nell’anno della promozione in serie A ha deciso di seguire un mercato oculato, con l’obiettivo di valorizzare alcuni giovani e calciatori della rosa. E tra questi figura Anthony Oyono (22): il difensore è stato blindato con un importante rinnovo di contratto fino al 2027. Capitolo estero: l’Olympique Marsiglia tratta Christophe Galtier (56) e Marcelino (57) per il post Igor Tudor (45), mentre il Celta Vigo ha scelto Rafa Benitez (63).