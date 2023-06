Nandez, rinnovo in forse: il Cagliari non vuole svenderlo

Nandez, un nodo da sciogliere

Con il Cagliari che non ha alcuna intenzione di cederlo a cifre irrisorie. Per questo motivo, al momento, la pista più possibile sembra quella di un altro anno in Sardegna con il conseguente addio a giugno a parametro zero. Una soluzione che non dispiacerebbe all’entourage di Nandez perché in questo modo potrebbe avere uno stipendio più alto a fronte di un passaggio a titolo gratuito. Un sacrificio per la società isolana che non sembra propensa a fare sconti in questo periodo. Perché dopo averlo acquistato nel 2019 a 18 milioni di euro e aver provato a monetizzare una sua eventuale cessione, ora deve fare i conti con offerte che non superano i 7-8 milioni di euro. A queste condizioni Tommaso Giulini sembra poco propenso ad aprire qualsiasi trattativa e per questo motivo dovrebbe far iniziare il campionato al numero 8 rossoblù in scadenza. Sarà poi il giocatore a dover prendere una decisione perché la possibilità di rinnovo, seppure basse, sono sempre possibili. L’effetto Ranieri potrebbe avere la sua importanza nella decisione del diretto interessato. Che, però, dovrà anche pensare alle esigenze economiche legate alla sua carriera. Il Cagliari è alla finestra e aspetta di capire cosa succederà con i tifosi che sono in grande apprensione.

Il braccio di ferro sul rinnovo

Le scaramucce di questi giorni, con il procuratore di Nandez che ormai è uscito alla scoperto in maniera decisa, sono solo l’inizio di una telenovela che presumibilmente andrà avanti a lungo. Sarà una nuova estate di passione in casa rossoblù con l’attesa di sviluppi che al momento non sembrano dietro l’angolo. Lo scatto in avanti di Bentancur ha segnato l’inizio delle scaramucce. E ora resta da capire quali saranno le mosse della società e del diretto interessato. Con quest’ultimo che ha dichiarato grande amore per la società isolana ma che ora dovrà dimostrare di tenerci davvero. Le sue ultime due stagioni sono state altalenanti e soprattutto dopo la retrocessione, aveva promesso di fare il massimo per riportare il Cagliari in massima serie. Ci è riuscito con una grande maratona in questo torneo mettendo l’anima in ogni partita. Ha combattuto pallone su pallone, con grinta. Con gamba. Con un’intensità da vero campionato. E ora sul più bello rischia di iniziare una stagione con mille interrogativi. Con l’inquietudine di chi sa di andare verso il divorzio, ma con ancora aperto lo spiraglio per un eventuale rinnovo. Per centrare il quale le parti dovranno farsi parecchie reciproche concessioni. Seppellendo l’ascia di guerra e puntando a fare il meglio per il Cagliari al quale uno come Nandez servirà parecchio.