Cagliari, ufficiale il rinnovo di Viola: annuncio social da artista

Nicolas Viola resta al Cagliari: ora è ufficiale . Il centrocampista classe '89, il cui contratto era scaduto lo scorso 30 giugno, ha trovato l'accordo per rimanere in Sardegna almeno fino al 2025 , con opzione di rinnovo fino al 2026 . Curioso l'annuncio social , tra arte e talento.

Cagliari, ufficiale il rinnovo di Nicolas Viola: l'annuncio social

Il Cagliari del presidente Giulini ha ufficializzato il rinnovo di Nicolas Viola, centrocampista goleador che è tornato ad essere protagonista nella passata stagione. Tramite un bellissimo video social, pubblicato sui canali della società rossoblù, Viola ha strizzato l'occhio ai tifosi sardi, annunciando la sua permanenza. Artista in campo e all'esterno del terreno di gioco: il 35enne ex Ternana e Benevento tornerà a regalare pennellate d'autore con la maglia del Cagliari in Serie A. Contratto annuale con opzione di rinnovo per lui, che vestirà ancora la 10 dei Casteddu.