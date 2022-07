Calciomercato Cremonese, dall'Hertha Berlino ecco Ascacibar

CREMONESE - Rinforzo per il centrocampo della Cremonese di Massimiliano Alvini. Il club grigiorosso, attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito, ha annunciato "di aver acquisito a titolo temporaneo oneroso con diritto di riscatto da Herta Berlino SC il diritto alle prestazioni sportive di Santiago Lionel Ascacibar. Nato a La Plata (Argentina) il 25 febbraio 1997, centrocampista centrale, Ascacibar è cresciuto nella cantera del Club Estudiantes, la squadra della sua città. Il suo debutto nel massimo campionato argentino risale all’8 febbraio 2016 nella partita tra il club di La Plata e il Lanus. Con alle spalle 39 partite nella Superliga argentina e 4 presenze nella Libertadores, il centrocampista nell’estate 2017 si è trasferito in Germania, allo Stoccarda. Da allora, prima con i biancorossi del Baden Wurttemberg è successivamente con l’Herta Berlino, Ascacibar ha collezionato 105 presenze in Bundesliga coronandole con 1 gol e 3 assist. Con la maglia albiceleste dell’Argentina può vantare diverse presenze a livello giovanile, la partecipazione ai Giochi Olimpici del 2016 e 6 convocazioni con la nazionale maggiore".