Cremonese, Dessers ha dato l'ok: si tratta per Ozkacar del Lione

CREMONA - Dopo David Okereke la Cremonese vuole piazzare un altro colpo in attacco. L'obiettivo in casa grigiorossa è Cyriel Dessers del Genk, capocannoniere della prima edizione della Conference League (vinta dalla Roma) con la maglia del Feyenoord. Tornato in Belgio dal prestito al club olandese, il bomber belga-nigeriano ha già dato il suo ok ad Ariedo Braida, uomo mercato dei griogiorossi. Il desiderio di Dessers è quello di vivere una nuova esperienza in Italia e giocare in Serie A. In difesa, invece, l'attenzione della Cremonese è tutta rivolta al turco Cenk Ozkacar del Lione. La prima offerta per il classe 2000 è stata rifiutata ma non è escluso che la Cremonese possa rilanciare. Anche Verona e Bologna sono interessate al giocatore.