Ufficiale, Zerbin dal Napoli alla Cremonese: i dettagli

Un rinforzo importante per la Cremonese in vista della prossima stagione di Serie A. La formazione neopromossa, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l'arrivo di Alessio Zerbin . Il giocatore, dopo aver lavorato con il Napoli nel corso del ritiro di Dimaro, si è unito alla formazione di Davide Nicola .

Il comunicato della Cremonese per Zerbin

L'annuncio con cui la società grigiorossa ha annunciato il nuovo acquisto: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni le prestazioni sportive del calciatore Alessio Zerbin dalla società SSC Napoli. Benvenuto, Alessio!". Zerbin è reduce dalla scorsa stagione dove aveva iniziato con la maglia del Napoli nella prima parte di campionato, per poi passare in prestito al Venezia dove ha racimolato un gol e due assist in 18 presenze.