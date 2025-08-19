Cremonese, Sanabria è arrivato a Milano: domani visite mediche e firma

Antonio Sanabria si prepara a diventare un nuovo calciatore della Cremonese . L'attaccante paraguaiano, in uscita dal Torino , ha scelto di sposare il progetto tecnico di Davide Nicola: nel tardo pomeriggio odierno l'arrivo a Milano , dove è stato raggiunto dalle prime telecamere, mentre domani svolgerà le visite mediche di rito con il club grigiorosso.

Sanabria alla Cremonese, l'attaccante è arrivato a Milano: domani le visite mediche

Affare fatto tra Torino e Cremonese per il trasferimento all'ombra dello "Zini" di Antonio Sanabria, calciatore classe '96 che ha deciso di lasciare la formazione granata per affrontare una nuova esperienza in Serie A. Intesa totale tra le due società sulla base di 2,5 milioni di euro più bonus. Nelle prossime ore, visite mediche e firma per Sanabria, reduce da una stagione nella quale ha collezionato un totale di 27 apparizioni, due gol e un assist.