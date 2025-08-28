Vardy alla Cremonese, c'è il sì dell'ex Leicester: sarà presto in Italia

Quello che sembrava essere un semplice sogno di mercato potrebbe presto diventare realtà . Secondo quanto riportato da Sky Sport, Jamie Vardy ha accettato la proposta della Cremonese e la trattativa sarebbe agli ultimi dettagli. I grigiorossi avrebbero incassato il sì dell'ex Leicester, pronto a trasferirsi in Italia per una nuova avventura.

Vardì dice sì alla Cremonese: i dettagli

L'attaccante inglese, 38 anni, ha scelto dunque la Cremonese e la Serie A dopo l'addio al Leicester, club di cui è stato simbolo e bandiera per ben 13 anni, con 500 presenze e 200 gol in tutte le competizioni. In una stagione chiusa con la retrocessione in Championship, Vardy ha lasciato il club senza però ritirarsi dal calcio giocato. A convincerlo nel proseguire con la sua carriera la Cremonese di Nicola, reduce dall'esaltante vittoria contro il Milan nel debutto in campionato.