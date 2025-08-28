Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Cremonese, come nasce il colpo Vardy: il retroscena

L'attaccante inglese ha detto sì ai grigiorossi, il feeling è stato immediato: ecco perché
Cremonese, come nasce il colpo Vardy: il retroscena© Getty Images
Eleonora Trotta
1 min

L’apertura di Jamie Vardy alla Cremonese è arrivata martedì. Da quel momento la trattativa si è accesa entrando in breve tempo nella fase finale: ieri sono stati discussi tutti dettagli e anche stamane ci sono state nuove riunioni per approfondire gli aspetti economici e la durata del contratto, legata anche alla salvezza. L’attaccante inglese voleva giocare ancora, e l’ipotesi di trasferirsi in Italia suggerita da alcuni intermediari, lo ha subito entusiasmato. Anche i grigiorossi si sono innamorati dell’idea.

Feeling immediato, il ruolo di Nicola

Il feeling è stato immediato e lo stesso Nicola avrebbe avuto un ruolo importante nell’affare. Insomma, la Cremonese continua la campagna di rafforzamento sul mercato, rispettando gli obiettivi fissati dal tecnico: aggiungere alla squadra elementi esperti. 

