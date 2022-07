Ufficiale, De Winter passa in prestito dalla Juve all'Empoli

EMPOLI - Dopo aver rinnovato il proprio contratto con la Juve fino al 2026, Koni De Winter passa ufficialmente in prestito all'Empoli. Il difensore belga classe 2002 lascia dunque Torino per trasferirsi in Toscana e giocare in Serie A alla corte di Paolo Zanetti. In una nota del club azzurro si legge: "Cresciuto nei settori giovanili di City Pirates Antwerpen, Lierse SK e Zulte Waregem Jeugd, nel 2018 passa alla Juventus nella formazione Under 17. Con i bianconeri De Winter prosegue il suo percorso di maturazione fino alla U23, dove nell'ultima stagione in Serie C ha collezionato 22 presenze in campionato e 6 nei playoff. Sempre con la maglia della Juventus il calciatore conta due apparizioni in Champions League: l'esordio a 19 anni nella gara con il Chelsea. Dopo aver giocato in tutte le nazionali giovanili, De Winter ha all'attivo 6 presenze in Under 21".