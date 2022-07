Calciomercato Empoli, La Mantia alla Spal a titolo temporaneo

EMPOLI - Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, l'Empoli annuncia "di aver raggiunto l’accordo con la S.P.A.L. per la cessione, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea La Mantia". Dal sito ufficiale della Spal, si rende noto che "La Mantia arriva a titolo temporaneo con obbligo/diritto di riscatto dall’Empoli FC. Classe 1991, nato a Marino vicino Roma, La Mantia è cresciuto calcisticamente nei Settori Giovanili di Roma e Frosinone. La prima esperienza con squadre maggiori è in Serie D con Flaminia C.C., mentre al rientro a Frosinone ha l’occasione di esordire in Serie B nel novembre 2009. Dopo una stagione in Lega Pro col Foligno (22 presenze e una rete), ritorna nel frusinate per trasferirsi nel mercato invernale alla Fidelis Andria. Successivamente, due stagioni col Barletta (40 presenze e 9 reti), una a San Marino (30 presenze e 6 goal) e col Cosenza (24 presenze e 13 reti) in Prima Divisione. Nell’estate 2016, sale in Serie B con la Pro Vercelli dove colleziona 25 presenze e 9 reti, mentre l’annata seguente è acquisito dalla Virtus Entella, maglia con cui scendere in campo 40 volte realizzando 12 goal. Nel biennio 2018-2020, è un giocatore del Lecce, club col quale conquista la Serie A come miglior marcatore della squadra con 17 reti, esordisce in Serie A nell’agosto 2019 e realizza la prima rete in massima serie nel novembre dello stesso anno all’Olimpico con la Roma (al termine dell’avventura in giallorosso, 44 presenze e 19 reti). Nel gennaio 2020, passa all’Empoli, società con cui ritorna in Serie A nella stagione 2020-2021: per lui 68 presenze e 16 reti tra Serie A, B e Coppa Italia".