Calciomercato Empoli, Ampadu o Vogliacco per la difesa

EMPOLI - L’Empoli ha puntato due nomi per sostituire Mattia Viti (20): Ethan Ampadu (21) e Alessandro Vogliacco (23). Il primo è una richiesta del tecnico Paolo Zanetti, visto che i due hanno lavorato insieme già a Venezia. Ma il Chelsea, proprietario del cartellino, si è preso del tempo e ha fatto sapere che potrebbe liberare il calciatore solo più avanti. Attenzione quindi anche a Vogliacco del Genoa. Il club ligure lo stima molto e non vorrebbe privarsene, ma l’Empoli appare determinato tanto che potrebbe presentare presto un’offerta per il cartellino del giocatore, lo scorso anno al Benevento. Non solo. I toscani restano in contatto con la Fiorentina per Szymon Zurkowski (24) e Youssef Maleh (23). Ma per il primo la Viola si è presa un periodo di riflessione, la cessione del polacco verrà valutata in base al percorso europeo della squadra di Vincenzo Italiano. È ufficiale, intanto, il rinnovo di Fabiano Parisi (21) fino al 2025.