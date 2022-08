Calciomercato Empoli, Grassi in dirittura d'arrivo

EMPOLI - Questi dovevano essere i giorni di Alberto Grassi (27) e così sarà. Con l’uscita di Leo Stulac (27), che si è promesso al Palermo, l’Empoli ha le carte in mano per chiudere l’affare con il Parma. L’ex Napoli è anche un obiettivo della Sampdoria, ma senza un rilancio in tempi rapidi la strada per i toscani sarà, appunto, spianata. La prossima sarà una settimana importante anche sul fronte Szymon Zurkowski (24). Dopo il prestito della passata stagione, il presidente Fabrizio Corsi vuole infatti riavere il polacco che potrebbe rientrare nell’affare Nedim Bajrami (23) con la Fiorentina. Resta poi l’interesse per Youssef Maleh (23), centrocampista marocchino che però la Viola non vorrebbe cedere in queste ultime settimane di calciomercato.