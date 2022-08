Calciomercato Empoli, Ampadu più di Vogliacco

EMPOLI - La Sampdoria ancora non rilancia, allora l’Empoli continua ad avere la strada spianata per chiudere Alberto Grassi con il Parma. Il giocatore del resto ha già un’intesa con i toscani e la partenza programmata di Leo Stulac verso il Palermo è un ulteriore indizio sull’arrivo del centrocampista a Empoli. E non finisce qui, perché questa settimana il presidente Fabrizio Corsi vuole accellerare anche per il difensore. Due i nomi: Ethan Ampadu del Chelsea, richiesto dal tecnico Paolo Zanetti, e Alessandro Vogliacco. Il primo ha lavorato insieme all’allenatore dei biancoblu a Venezia. ll secondo, invece, è stato richiesto ufficialmente ma non sarà facile strapparlo al Genoa, che lo considera importante. Nel frattempo proseguono in un clima di ottimismo i dialoghi con la Fiorentina per lo scambio Nedim Bajrami-Szymon Zurkowski.