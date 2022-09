Empoli, ufficiale Pjaca dalla Juventus: prestito con diritto di riscatto

EMPOLI - Ufficiale l'arrivo di Marko Pjaca all'Empoli. L'attaccante croato classe '95 approda in azzurro in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. Ecco la nota ufficiale pubblicata sul sito dell'Empoli: "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Marko Pjaca. Marko Pjaca è un attaccante di nazionalità croata nato a Zagabria il 6 maggio 1995. Dopo il settore giovanile con Dinamo Zagabria, NK ZET e NK Lokomotiva, Pjaca viene acquistato dalla Juventus. I bianconeri lo prelevano dalla Dinamo Zagabria dove milita dal 2014 al 2016: stagioni in cui colleziona presenze in Europa League e Champions League e vince due campionati e due Coppe di Croazia. Avvenuto il passaggio alla Juventus, Pjaca fa l’esordio in Serie A il 27 agosto 2016 contro la Lazio; mentre a febbraio dell’anno successivo segna la sua prima rete con i bianconeri in Champions League, con il Porto negli Ottavi di Finale. La stagione si chiude con la vittoria di Scudetto e Coppa Italia. A gennaio 2018 Pjaca giunge in prestito allo Schalke 04, dopo la sua carriera prosegue con le maglie di Fiorentina, Anderlecht, Genoa e Torino nel passato campionato quando gioca 24 gare. Marko Pjaca conta 24 presenze in nazionale, di queste 3 all’Europeo del 2016 e 3 al Mondiale del 2018".