Empoli, Caputo si presenta: "Sento mia questa maglia"

EMPOLI - "Tre anni fa ci siamo lasciati a Milano tra le lacrime, un addio di necessità più che di volontà. Ho vissuto un anno e mezzo difficile alla Sampdoria, avevo bisogno di sentirmi di nuovo importante e apprezzato". Lo ha dichiarato Francesco Caputo nella propria conferenza stampa di presentazione all'Empoli: "Tornare qui è un piacere, ho vissuto a Empoli i momenti più felici della carriera e c'era tanta voglia di tornare. La Samp mi aveva prospettato anche altre soluzioni, ma mi sono imposto perché il mio desiderio era tornare a indossare questa maglia, che sento mia. Ringrazio il presidente Corsi e il direttore Accardi per avermi riportato qui, così come mister Zanetti che non ha esitato. Ho tantissima voglia di rimettermi in gioco con questa squadra. Col mister è bastata una chiacchierata per far scoccare la scintilla, conosco benissimo il 4-3-1-2, che risalta le mie caratteristiche. Il primo obiettivo è salvarsi il prima possibile. Voglio aiutare e portare la mia esperienza a una squadra giovane che gioca un calcio molto propositivo, cercando di trascinare il gruppo. Mi hanno accolto tutti benissimo, sono contento perché in teoria non è facile entrare in squadre già collaudate. Per me è stato facile inserirmi, perché conosco l’ambiente fantastico, in cui sono stato accolto alla grande. Non sono qua per fare 30 gol, ma per aiutare tutti. Sarà poi il campo a parlare”. Caputo ha trovato una squadra "con tante qualità, giovane con giocatori importanti. Serve l'atteggiamento giusto, ce la possiamo giocare con tutti, ieri abbiamo giocato da squadra. E' un campionato anomalo, tutto può cambiare. La numero 19? L'ho scelta perchè è la data di nascita di mia moglie".