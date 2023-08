Empoli, ecco Cancellieri: da stasera è in città

Matteo Cancellieri riparte da Empoli. Da stasera l'attaccante esterno è infatti in città per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. L'accordo tra le due società è stato raggiunto nei giorni scorsi, mentre la scelta del ragazzo risale ad alcune settimane fa: secondo l'ex Roma, la squadra di Paolo Zanetti è infatti il posto giusto da cui ripartire dopo un anno di Lazio non proprio positivo. Ricordiamo la formula: si tratta di un prestito con riscatto e controriscatto in favore dei biancocelesti.