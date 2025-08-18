Obaretin dal Napoli all'Empoli, è ufficiale: i dettagli dell'accordo

Edward Nosa Obaretin è un giocatore dell'Empoli: arriva in prestito dal Napoli. Lo ha reso noto la Lega B attraverso un aggiornamento della sezione dedicata al calciomercato sul proprio sito ufficiale. Obaretin, che ha lavorato con Conte nel corso del ritiro precampionato, è pronto a tornare in Serie B per continuare il suo percorso di crescita.