Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Obaretin dal Napoli all'Empoli, è ufficiale: i dettagli dell'accordo

Il difensore torna in Serie B dopo la parentesi in prestito al Bari e il precampionato svolto agli ordini di Conte
1 min

Edward Nosa Obaretin è un giocatore dell'Empoli: arriva in prestito dal Napoli. Lo ha reso noto la Lega B attraverso un aggiornamento della sezione dedicata al calciomercato sul proprio sito ufficiale. Obaretin, che ha lavorato con Conte nel corso del ritiro precampionato, è pronto a tornare in Serie B per continuare il suo percorso di crescita.

Obaretin dal Napoli all'Empoli: la formula del trasferimento

Dopo la paretensi a titolo temporaneo al Bari, nella scorsa stagione, conclusa con un bilancio di 26 presenze, il difensore classe 2003 è pronto a mettersi a disposizione di Guido Pagliuca. I comunicati ufficiali del Napoli e dell'Empoli chiariranno se nell'accordo è previsto un diritto o un obbligo di riscatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Empoli

Da non perdere

Napoli, infortunio Lukaku: l'esito degli esamiGoglichidze all'Udinese dall'Empoli