Empoli, un doppio colpo: firmano Obaretin e Nasti  

L'Empoli si rinforza: il club toscano, retrocesso in Serie B, ha ingaggiato sia Obaretin che Nasti. Entrambi si metteranno subito a disposizione di Pagliuca. Oberatin arriva in prestito dal Napoli. L'Empoli, infatti, ha comunicato "di aver raggiunto l'accordo con il Napoli per l'acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive calciatore Nosa Edward Obaretin. Nato a Forlì il 26 gennaio 2003, Obaretin è cresciuto nel settore giovanile del Milan. Nell'estate 2022 passa al Napoli, che lo inserisce nella formazione Primavera con cui disputa 33 gare e segna tre gol. Nella stagione seguente si trasferisce al Trento, in Serie C: gioca 33 partite, debuttando nei professionisti il 10 ottobre nello 0-0 contro l'Atalanta Under 23. La prima rete arriva nel match contro la Giana Erminio. L'anno successivo sale in B con il Bari, dove trova spazio con regolarità: 25 le presenze complessive nella stagione 2024/25”.
Empoli, firma anche Nasti
In attacco, dalla Cremonese, ecco Nasti. Per lui la formula è diversa. L'acquisizione è "a titolo temporaneo con diritto di riscatto della prestazioni sportive di Marco Nasti. Nato a Pavia il 17 settembre 2003, cresce nel settore giovanile del Milan fino alla Primavera. Nell'estate 2022 passa in prestito al Cosenza in Serie B: alla sua prima stagione totalizza 27 presenze e 5 reti tra campionato e playout. L'anno seguente si trasferisce al Bari: in tutto 37 gare con 7 gol e 2 assist. Nel 2024 approda alla Cremonese, con cui nell'ultima annata disputa 28 partite contribuendo alla promozione in Serie A".