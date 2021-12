Vlahovic al City? Guardiola smentisce: "Non prenderemo attaccanti a gennaio"

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Dusan Vlahovic è uno dei nomi caldi della sessione invernale di calciomercato. L'attaccante serbo classe 2000 ha iniziato alla grande la stagione con la Fiorentina e in 22 presenze tra campionato e Coppa Italia ha già messo a segno 18 reti e tre assist. Finito nel mirino dei top club europei, l'ex centravanti del Partizan Belgrado non finirà al Manchester City.

Guardiola su Vlahovic al City

A smentire le voci di un possibile trasferimento ai Citizens è lo stesso Pep Guardiola che, nella conferenza stampa in vista della sfida di Premier League contro il Leicester, in programma nel Boxing Day alle 16, ammette: "Non prenderemo nessun attaccante a gennaio. La partenza di Torres non è fatta ufficialmente. So che stanno negoziando, è vicino, questo è tutto. Quando il club lo annuncia, è fatto".

