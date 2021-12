"Fiorentina, Vlahovic resterà almeno fino a giugno"

MADRID - Dusan Vlahovic resterà alla Fiorentina almeno fino a giugno. È quanto sostiene "As" che, citando fonti vicine all'attaccante serbo, ha rivelato la volontà del calciatore che avrebbe già parlato con la società viola spiegando le sue intenzioni dopo il no alla proposta di rinnovo del contratto. L'attaccante è in scadenza nel 2023 e potrebbe lasciare nella sessione invernale solo se dovesse arrivare un'offerta fra gli 80 e i 95 milioni di euro.