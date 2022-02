"La Fiorentina vuole ingaggiare Odriozola, ecco la richiesta del Real"

Secondo Mundo Deportivo, la Fiorentina starebbe pensando di acquistare a titolo definitivo Alvaro Odriozola dal Real Madrid. Il difensore spagnolo, infatti, è in prestito secco dai blancos fino alla fine della stagione, ma le sue buone prestazioni - specialmente in questo girone di ritorno - starebbero facendo pensare a Rocco Commisso di aprire le trattative con Florentino Perez per tentare di ingaggiare il laterale definitivamente. Il Real sarebbe disposto a privarsene, però chiederebbe almeno 20 milioni di euro. La Fiorentina punterebbe ad abbassare le richieste, magari inserendo qualche bonus.